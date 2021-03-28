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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Arnavutköy’de her gün aynı noktada dilencilik yapan kadın zabıtaya yakalandı

Arnavutköy’de her gün aynı noktada dilencilik yapan kadın zabıtaya yakalandı

Zabıtaların dilenci kadını alışı ve vatandaşların tepki göstermesi cep telefonu kaydı

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Akalan Kamera Duygu Sömürüsü Cep Telefonu Zabıta 


- Arnavutköy’de her gün aynı noktaya gelip dilencilik yapan kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi’ne her gün gelerek dilencilik yapan kadın, vatandaşlar tarafından Arnavutköy Belediyesi Zabıta ekiplerine şikayet edildi. Zabıta ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde her gün aynı noktaya gelerek insanlara duygu sömürüsü yapan kadını yakaladı. Zabıta ekiplerinin dilenci kadına müdahale ettiği esna cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alınırken, caddeden geçen vatandaşlar kadının her gün aynı noktada durduğunu söyleyerek tepki gösterdi. (İD-
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