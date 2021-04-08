Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Arnavutköy’de alev alev yanan tandır fırını küle döndü

Arnavutköy’de alev alev yanan tandır fırını küle döndü

Fırının yanma anı

Kamera Cep Telefonu 

-İtfaiye müdahalesi anı

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Arnavutköy’de mahalle arasında bulunan tandır fırınında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan fırın kısa sürede küle dönerken, o anlarda cep telefonu kamerasında yansıdı. Yangın, bugün Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tandır fırını olarak kullanılan bir yapıda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fırını kapladı. Yangını görene vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement