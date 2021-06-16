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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Arkadan çarptığı otomobili tırın altına soktu: 3 yaralı

Arkadan çarptığı otomobili tırın altına soktu: 3 yaralı

Sağlık ve itfaiye ekiplerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Bild Polis Ekipleri 

-Kazaya karışan araçlardan görüntü
-Çekicinin üzerindeki araçtan görüntü
-Tırdan detay
-Hastaneden detay

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir otomobile arkadan çarpan kamyon, otomobilin tırın altına girmesine sebep oldu. Kaza sonrasında otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Güney Yanyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmet K. idaresindeki 41 HD 679 plakalı otomobile, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir kamyon çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil, Ekrem T.’ye ait park halindeki 37 BN 393 plakalı tırın altına girdi. Kaza sonrasında otomobilde bulunan sürücü Mehmet K., Serkan K. ve Ramazan Ş. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü otomobilinin içinde sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansa alınan yaralılardan Serkan K. ve Ramazan Ş., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sürücü Mehmet K. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (MU-
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