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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Arjantin'in gözde plajını kaplayan deniz köpüğü tatilcilerin ilgi odağı

- Arjantin'in gözde plajını kaplayan deniz köpüğü tatilcilerin ilgi odağı

plajı kaplayan deniz köpüğü

Cenin 

-çocukların ve yetişkinlerin eğlencesi
-detay

( BUENOS AIRES ) BUENOS AIRES

- Arjantin'in ünlü Mar del Plata plajını kaplayan deniz köpüğü turistlerin ve çocukların eğlencesi oldu. Arjantin'de yaz sezonunun başlamasıyla akın edilen Mar del Plata plajı köpükle kaplandı. Zehirli olmadığı belirtilen köpükler çocukların ve turistlerin ilgi odağı oldu. Tatilciler deniz köpükleri ile eğlencenin tadını çıkarırken, nadir görülen olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Arjantin'de Mar del Plata ve diğer turistik yerler, korona virüs salgınına rağmen Ocak ayında başlayan yaz sezonundan bu yana yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladı.
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