Arefe gününde şehitliklerde hüzünlü ziyaret

- Hüzünlü bir bayram arefesi geçiren şehit yakınları şehitlikleri boş bırakmadı. Her bayram öncesi olduğu gibi arefe gününde şehit yakınları kaybettiği şehitlerini Cebeci Askeri Şehitliğindeki kabirleri başında andı. Kabir başına gelen yakınlar dualar okuyup şehitleri bir kez daha hatırladı. Şehitlik ziyaretinde kimisi kaybettiği oğlunu, eşini anarak arefe gününde onları yalnız bırakmadı. “Bizim bayramımız, seyranımız burası” Şehit astsubay Murat Düger’in annesi Nermin Düger, evladının acısını hala yüreğinde hissettiğini belirterek, “Evladın üstüne hiçbir şey konulmaz. Evladın üstüne anne baba bile konulmuyor. Ciğer başka bir şey. Bizim bayramımız, seyranımız burası. Arefe günü geliriz bayram günü geliriz. Keşke şu bayramlar gelmese. Bundan 10 yıl önce bayram gelse diye çok sevinirdik ama biz şimdi bayramın ve özel günlerin gelmesini hiç istemiyoruz. Neden? Çünkü bizim yanımızda yavrumuz yok, bir anne diyenimiz yok. Onun için zor bizim için. Biz gelip taşları yıkıyoruz çiçek diyoruz. O bize çiçek dikeceği yerde biz ona çiçek dikiyoruz. Biz onun taşını yıkıyoruz. Sabahı zor ediyoruz, bir an önce yavrumuzun yanına gitsek onunla konuşuyorum geldim hadi kuzum kal yeter diyorum bu hasretlik bitsin diyorum. 10 yıl oldu çok ağır geldi. Gerçekten çok zor. Evlat bambaşka ne yenilir ne vazgeçilir. Evlat acısını Allah kimseye vermesin. Biz yaşadık başkası yaşamasın” diye konuştu.

“Ailemizin ekmeği kadar devlet ekmeğini yiyerek büyümüş insanlarız” Şehit Jandarma Komando Özkan Bingöl’ün abisi Serhat Bingöl ise kardeşinin şehit olmasının gururunu hala içinde taşıdığını söyleyerek, “Şehidimizin kardeşiyim, ben de bir emekli askerim. Bugün şehitlikteyiz. Her zaman olduğu gibi gururluyuz bizler ailemizin ekmeği kadar devlet ekmeği yiyerek büyümüş insanlarız, devletin öz çocuklarıyız. Devletini her zaman seven bağlı olan insanlarız. Allah devlete zeval vermesin. Her zaman gururunu taşıyoruz, üniformalarımız hala dolaplarımızda asılı. Her zaman çıkmaya hazır. Şehidimizin de görmediği bir çocuğu var şuan kocamana bir delikanlı oldu. Malum duygular çok yoğun. Devletten kimsenin bir isteği yok. Devletten sadece istekler, geriye kalan çocuklara sahip çıkılması. Devlet evlatları olarak büyütülmesi. Her bayram ağlıyoruz. 20 bayramdır bizim evimizde hiç gülünmedi. Bayram sofrasına oturulduğu zaman hep ağlıyoruz. 3 çocuğum var ikisinin adı da amcalarının adını taşıyorlar. Tek teselli böyle bir millet yoktur ki evladı ölünce şehit oldu diye sevinsin, kalınca gazi olsun sevinsin. Bu açıdan biz gururluyuz. İnşallah herkes de bu gururu taşır bizimle beraber paylaşır. Vatan sağ olsun cümlesi bizim için çok anlamlı bir cümle” ifadelerini kullandı.