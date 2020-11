Araçta unutulan 300 bin Euro’yu sahibine teslim eden o taksici konuştu

-Parayı bulan taksi şoförü Engin Olgaç Rop

-İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can Rop

-Detaylar



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- İstanbul Havalimanı’ndan aldığı yolcunun unuttuğu 2,8 milyon lira değerinde 300 bin Euro dövizi sahibine teslim eden duyarlı taksici, “O parayı hiçbir zaman bulaman. O para bizim hakkımız değil. Hak sahibine teslim ettim, gururluyum. Kim olsa benim yerimde aynı şeyi yapardı. Yine olsa hiç düşünmeden sahibine teslim ederim” dedi.

İstanbul Havalimanı’nda görevli taksicilerden Engin Olgaç, dün gece saatlerinde Finlandiya uyruklu Hassan Sakarie Abdullah isimli yolcuyu alarak Laleli’deki bir otele bıraktıktan sonra yolcunun içerisinde 300 bin Euro bulunan çantayı arabada unuttuğunu fark etmesi üzerinde, 2 milyon 800 bin lira değerindeki parayı sahibine teslim etmişti. Servet değerindeki parayı hiç düşünmeden sahibine teslim eden duyarlı taksici, parayı bulduğu ve sahibine teslim ettiği anları basın mensuplarına anlattı. “Teslim ettim bana sarıldı, sevindi, dünyası değişti” 7 yıldan beri İstanbul Havalimanı’nda taksicilik yaptığını belirten Olgaç,“Arabayı yıkamaya götürdüğümde çantayı fark ettim. Çantanın içinde her şey olabilirdi. Bomba da olabilirdi. İçini açtıktan sonra yüklü para gördüm. Baya heyecanlandı, korkmuştu. Kendisine teslim ettim. Bana sarıldı, sevindi, dünyası değişti” diye konuştu.

“Kim olsa benim yerimde aynı şeyi yapardı, yine olsa yine yaparım” Hiç düşünmeden parayı sahibine ulaştırmak için harekete geçtiğini ifade eden taksi şoförü Olgaç, “Salgın nedeniyle aylık olarak kazandığımız paradan fazla bir şey kalmıyor. O parayı hiçbir zaman bulaman. O para bizim hakkımız değil. Hak sahibine teslim ettim mutluyum, gururluyum. Kim olsa benim yerimde aynı şeyi yapardı. Yine olsa yine yaparım. Üç bankaya 70 bin lira kredi borcum var. Hiç düşünmeden sahibine teslim ederim” ifadelerine yer verdi. Parayı sahibine teslim ettikten sonra sahibinin kendisine ödül olarak 50 Euro verdiğini ifade eden Olgaç “İçinden o geçti, ona çok teşekkür ediyorum. En azından bende onun kadar mutluyum. Kim bilir kaç yetimin hakkı o parada var. Ben hak etmediğim parayı hiçbir şekilde almak istemiyorum” dedi.

“Kendisini ödüllendireceğiz örnek bir davranış sergiledi” İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ise duyarlı taksicinin gösterdiği örnek davranışın ödüllendirileceğini belirterek, “ Bugüne kadar takside bulunan en yüksek rakam. Biz kendisine yılın değil son 10 yılın şoförü ilan edeceğiz. Kendisini ödüllendireceğiz. Örnek bir davranış sergiledi.Bu onun ömrü boyunca kazanamayacağı bir para. O hiç düşünmeden parayı sahibine teslim etti. Bizim için gurur verici bir olay” değerlendirmesinde bulundu. (FY-YM-



loading...