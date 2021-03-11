Aracının motorunda yavrulayan kedi için seferber oldu

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Aracın çekiciyle sanayiye götürülmesi

-Sanayicinin aracın alt kısmını açması

-Kedilerin kurtarılması

-Aracın çalıştırılarak götürülmesi

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( İSTANBUL - ÖZEL)- Aracının motorunda yavrulamış kediyi gören sürücü aracını çekiciyle sanayiye götürdü İSTANBUL



- Sultangazi’de esnaflık yapan bir kişi, aracına bindiği sırada motor kısmından kedi sesinin geldiğini duyunca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri yavrulayan kediyi çıkaramayınca, araç sahibi çekiciyle aracını sanayiye götürüp kedilerin sağlıklı bir şekilde çıkarılmasını sağladı. Olay, dün saat 14.30 sıralarında Sultangazi’de yaşandı. Sultangazi’de esnaflık yapan İbrahim Çınar, park halindeki aracına bindiği sırada motor kısmında kedi sesi geldiğini duydu. Aracın içerisinde kediyi kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan Çınar, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Aracın bulunduğu bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çıkarmak için uğraştığı sırada kedinin yavruladığı anlayınca, yavrulara zarar vermemek için müdahale edemeyeceğini aracın çekiciyle sanayiye götürülmesi gerektiğini söyledi.



Kedilere zarar vermemek için çekiciyle sanayiye götürdü İbrahim Çınar, aracın motor kısmında bulunan kedilere zarar vermemek için, çekici yardımıyla aracını sanayiye götürdü. Burada sanayi çalışanları kedilerin zarar görmemesi için titiz bir şekilde çalışarak aracın altındaki motor koruma bölümünü açtı. Burada 4 yavru kediden 3’ünün hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yaklaşık yarım saat süren mücadele sonucunda anne kedi ve hayatta kalan son yavrusu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yunus Olgun isimli esnaf ise, "Yıkamanın kenarında arkadaşlarımız ile sohbet ediyorduk binadan arkadaş inince aracını çalıştırdı bu esnada bir kedi sesi duyduk biz de arkadaşa aracını stop etmesini söyledik ve itfaiye ekiplerine haber verdik yaptıkları kontrol sonucunda riskli olduğu için müdahale edemeyeceklerini aracın sanayiye götürülmesi gerektiğini söylediler ve olay yerine çekici çağırdık kediler sanayide çıkarılarak kurtarıldılar maalesef 4 yavrudan 3'ü ölmüştü ancak bir tanesi sağ salim kurtarıldı" ifadelerini kullandı.



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