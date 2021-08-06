Arabanın çarptığı ayı yola uzandı, meraklı vatandaşlar izlemeye durdu

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( KASTAMONU )- Çarpmanın etkisiyle yürüyemez hale gelen ayı tedavi altına alındı KASTAMONU



- Kastamonu’da aracın çarptığı boz ayı yürüyemez hale geldi. Yaralanan ayı, tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Çatalzeytin karayolu Yaralıgöz mevkiinde karşıya geçmek isteyen boz ayıya araç çarptı. Aracın çarpmasıyla yürüyemez hale gelen boz ayı, bir süre kendisini sürükleyerek şarampole kadar ilerleyebildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10 Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri, boz ayıya müdahale ederek bulunduğu yerden kaldırıldı. Veteriner hekime götürülen boz ayı, tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi. (Vİ-HFV-

