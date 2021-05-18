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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Apartman etrafında yetişenleri yabani ot sandılar, hint keneviri çıktı

Apartman etrafında yetişenleri yabani ot sandılar, hint keneviri çıktı

- Ele geçirilen hint kenevirlerinin videosu

( TEKİRDAĞ )- Tekirdağ’da 4 bin 100 kök hint keneviri ele geçirildi TEKİRDAĞ

Polis Hint Keneviri Narkotik 


- Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri, bir site etrafında yetiştirilen 4 bin 100 kök hint keneviri ele geçirdi. Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’ndeki bir siteye operasyon gerçekleştiren narkotik polisi, site etrafında yetiştirilen 4 bin 100 kök hint keneviri ele geçirdi. Kenevirin kim ya da kimler tarafından ekildiğini tespit etmek için başlatılan çalışmalar sürüyor. Öte yandan apartman sakinleri, ele geçirilen kenevirlerin yabani ota benzediğini ve bu nedenle fark etmediklerini ifade etti.
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