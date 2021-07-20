Antalya sokaklarında ehliyetsiz sürücü ile polisin nefes kesen kovalamacası

-Kovalamacadan detaylar

-Şüpheli araç ve polisin peşine takılan motosikletli

-yakalanan sürücü



( ANTALYA )- Drift yapıp park halindeki 3 araca çarptı- ‘Dur’ ihtarına uymayıp polisi peşine takan sürücü, 3 mahallenin ara sokağına girip polisi 35 dakika peşine taktı- Uzun kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye 13 bin 388 TL para cezası kesildi- Sürücünün otomobiliyle polisi peşine taktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ANTALYA



- Antalya’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp drift atarak park halindeki 3 araca çarpan ehliyetsiz sürücü, yaşanan 35 dakikalık kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye, ‘dur ihtarına uymamak’, ‘ehliyetsiz araç kullanmak’, ‘ters yönde araç kullanmak’, ‘drift atmak’, ‘trafik işaret ve levhalarına uymamak’ ve park halindeki 3 araca zarar vermekten 13 bin 388 TL ceza yazıldı. Sürücünün polisten kaçış anlarıysa vatandaşların cep telefonuna yansıdı. Dün gece saatlerinde yaşanan olayda, Muratpaşa 100. Yıl Bulvarı üzerinde bir şüpheli aracı durdurmak için görev alan polis ekipleri, başka bir aracın hızla geldiğini gördü. Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, ilerlemeye devam etti. Polisin peşine takıldığı araç, sırasıyla Bahçelievler, Deniz ve Altındağ Mahallelerinin ara sokaklara girdi ve drift atarak kaçmaya başladı.

Kaçarken park halindeki 3 araca da çarparak zarar veren otomobil, yaklaşık 35 dakikalık kovalamaca sonucu trafik ekiplerince yakalandı. İçerisinde 4 kişinin daha bulunduğu aracın sürücüsü S. K.’un (19) ehliyetsiz olduğu öğrenildi. 13 bin 388 TL ceza yazıldı Sürücüye ‘dur ihtarına uymamak’, ‘ehliyetsiz araç kullanmak’, ‘ters yönde araç kullanmak’, ‘dirift atmak’, ‘trafik işaret ve levhalarına uymamak’ ve 3 araca zarar verdiği için 13 bin 388 TL ceza yazıldı. Otomobil ise polis otoparkına çekildi. Polise yardımcı olmak isteyen motosiklet sürücüsü de kovalamacaya katıldı Öte yandan, tüm kovalamaca anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaçan sürücünün peşine trafik timi takılırken, bir motosiklet sürücüsünün de hemen arkadan olayı takip ettiği görüldü.

(SM-

