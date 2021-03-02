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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ANTALYA - Psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen oğlu tarafından öldürülen annenin cenazesi alındı

ANTALYA - Psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen oğlu tarafından öldürülen annenin cenazesi alındı

- Cinayete kurban giden annenin fotoğrafı - Katil zanlısı oğulun fotoğrafı - Antalya Adli Tıp Kurumu binası - Morgdan cenazenin alınması Antalya 'da, psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen oğlu tarafından öldürülen annenin cenazesi alındıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde, oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi eşine teslim edildi.Ilıca Mahallesi Kumköy Caddesi'nde market işleten oğlu B.A. (36) tarafından iş yerinde bıçaklanarak öldürülen Sultan A'nın (55) cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan eşi Arif A. tarafından alındı.Arif A'nın oldukça üzgün olduğu görüldü.
Cenazenin, Manavgat Ilıca Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - Zanlıyı, babası yakalamışB.A'nın, ilçe merkezinden dönen baba Arif A. tarafından, markette yakalanarak jandarmaya teslim edildiği öğrenildi.Baba Arif A'nın da oğluyla boğuşması sırasında sağ elinden bıçakla yara aldığı ve eline 3 dikiş atıldığı görüldü.
Şizofreni tanısı bulunduğu bildirilen B.A'nın 2016 yılından beri tedavisinin sürdüğü Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde de iki yıl önce bir ay yattığı belirtildi.Zanlının 2016 yılında boşandığı eşinin de çocuğuyla birlikte yurt dışında yaşadığı öğrenildi.Ailenin, uzun yıllardır Manavgat'taki marketi birlikte işlettikleri belirtildi. - OlayIlıca Mahallesi Kumköy Caddesi'nde dün meydana gelen olayda market işleten B.A, iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi Sultan A'yı bıçaklamış, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Kavga sırasında yaralanan zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alınıp, tedavisi için hastaneye götürülmüştü.

Jandarma Psikoloji Yurt Dışı Psikolojik Tedavi Kalamış 

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