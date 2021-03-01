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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen bir kişi, annesini bıçakla öldürdü

ANTALYA - Psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen bir kişi, annesini bıçakla öldürdü

- Olayın meydan geldiği market - Marketin önünde toplanan vatandaşlar - Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yapması - Öldürülen kadının yakınlarının ağlaması - Tabutun cenaze aracına taşınmasıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde, kavga ettiği annesini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.Ilıca Mahallesi Kumköy Caddesi'nde market işleten B.A. (26), iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle annesi S.A. (55) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, B.A'nın, annesini bıçakladığı iddia edildi.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, S.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Kavga sırasında yaralanan zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alınıp, tedavisi için hastaneye götürüldü.Cenaze, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.B.A'nın, psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.

Hastane Jandarma Psikoloji Psikolojik Tedavi Cenaze Aracı 

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