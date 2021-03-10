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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANTALYA - Mervenur Polat cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi

ANTALYA - Mervenur Polat cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi

- Antalya Emniyet Müdürlüğü binası - Zanlıların emniyetten çıkarılıp araca alınması - Aracın ayrılması - Zanlıların sağlık kontrolünden geçirilmesi - Zanlıların araca bindirilmesi - Bir zanlının muhabirinin sorusuna cevabı Antalya 'daki Mervenur Polat cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildiANTALYA (AA) - Antalya 'da 4,5 aydır kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrılan Polat'ın cesedinin Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan biri kadın 7 şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki ifade işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında önce sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Bu sırada, gazetecilerin "neden öldürdünüz?" sorusuna şüphelilerden biri "sonra gel anlatırım" karşılığını verdi.Hastanedeki kontrollerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Antalya 'da, 19 Ekim 2020'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ın cesedi, 8 Mart'ta bir evin çatısında bulunmuş, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.Şüphelilerden C.A'nın polise verdiği ifadesinde genç kadını iple boğduğunu itiraf ettiği öğrenilmişti.

Hastane Muhabir Ürdün Genç Kadın Cinayet 

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