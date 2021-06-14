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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücüye yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi

ANTALYA - Kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücüye yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi

- Sürücünün babasının oğluna tepki göstermesi - Kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz otomobil sürücüsünden görüntü - Kaza yapan araçtan detaylar - Polis ekiplerinin aracı fotoğraflaması - Polisin sürücüye maske takması - Sürücüye alkolmetre üflettirilmesi Antalya 'da kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz otomobil sürücüsüne yaklaşık 10 bin lira ceza kesildiANTALYA (AA) - Antalya 'da polislerin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan ve kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücüye yaklaşık 10 bin lira ceza yazıldı.Gazi Bulvarı'nda denetim yapan motosikletli polis ekipleri, 07 GN 855 plakalı otomobile kontrol amacıyla "dur" ihtarında bulundu.Durmayarak kaçan sürücü, kovalamaca sırasında otomobille Yeşildere Mahallesi 2832. Sokak'ta park halindeki iki araca çarpması üzerine polislerce yakalandı.Sürücü Emre Ç'nin (19) ehliyetinin bulunmadığı belirlendi, olay yerine trafik polisleri çağrıldı.Emre Ç'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak, maske takmamak, ehliyetsiz araç kullanmak, "dur" ihtarına uymamak, kırmızı ışık ihlali, ters şeritte seyretmek ve trafiği tehlikeye düşürmekten yaklaşık 10 bin lira ceza uygulandı.Olayı duyarak gelen sürücünün babası da oğluna tepki gösterdi. Öfkeli baba, polis ekiplerince sakinleştirildi.

Kırmızı Işık Araç Kullanmak Işık İhlali Ehliyetsiz Sürücü Polis Ekipleri 

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