ANTALYA - Konyaaltı Sahili'nde drone ile çekim yapan basın mensuplarına kargalar zor anlar yaşattı
- Konyaaltı sahili - Sahilde güneşlenen ve denizde yüzenler - Havadaki drone - Kargaların drone saldırması Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'nın sahillerinde hareketlilik sürüyorANTALYA (AA) - Antalya sahillerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında uygulanan "kademeli normalleşme" ile hareketlilik yaşanıyor. Antalya 'da erken saatlerden itibaren dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu ile Falezler bölgesindeki plajlara gelen vatandaşlar, denizin keyfini çıkardı.Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 23 derece kaydedildiği kentte, hafif rüzgara rağmen Antalya lılar kendini Akdeniz'in serin sularına bıraktı.Yabancı turistler de denize girip güneşlendi, sahilde kitap okudu. Bazı tatilciler de yürüyüş yapıp, bisiklet sürmeyi tercih etti.Polis ekipleri, yoğunluk oluşan sahillerde sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu.Öte yandan, Konyaaltı Sahili'nde drone ile çekim yapan basın mensuplarına kargalar zor anlar yaşattı. Kargaların, droneyi uzaklaştırmaya çalışması gülümsetti.
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