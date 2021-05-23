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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
ANTALYA - Kaş'ta makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

ANTALYA - Kaş'ta makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

- Yangını söndürme çalışmalarıKaş'ta makilik alanda çıkan yangın söndürüldüANTALYA (AA) - Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.Çerçiler mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.Yangında küçük bir alan zarar gördü.

Makilik Alan 

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