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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Fotoğraf çekmek için gittiği dağlık bölgede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

ANTALYA - Fotoğraf çekmek için gittiği dağlık bölgede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

- Arama çalışmalarından detay görüntüler Antalya 'da fotoğraf çekmek için gittiği dağlık bölgede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyorANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kemer ilçesinde iki hafta önce fotoğraf çekmek için dağlık bölgeye çıktıktan sonra haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışmalarına devam ediliyor.Ulupınar Mahallesi'nde Çıralı Sahili yakınındaki bir turistik tesisten 24 Mayıs'ta ayrıldıktan sonra fotoğraf çekmek için gittiği dağlık alanda kaybolduğu bildirilen Mustafa Yıldırım için başlatılan arama çalışması sürüyor. Antalya İl Jandarma Komutanlığı, AKUT ve AFAD'tan oluşan 18 kişilik ekip, iz sürme köpeklerinin de yardımıyla bölgeyi tarıyor.Ekipler, çalışmalarını Çıralı, Ulupınar ve Beycik ile Maden Koyunda sürdürdü.Aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı.

A Haber Köpek Bild Şili 

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