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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Antalya Festival Çarşısı’nda bir haftada ikinci yangın

Antalya Festival Çarşısı’nda bir haftada ikinci yangın

Yangından alevli görüntü

Polis Festival Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
-İtfiaye ekiplerinin çalışmalarından detay
-Çevrede izleyenler detay
-Polis ekiplerinin trafiğe kapattığı sokaktan detay
-Soğutma çalışmaları

( ANTALYA )- Kullanılmayan bir dükkanın çatısında çıkan yangın, diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü ANTALYA

- Antalya'da bir süre önce tahliye edilen festival çarşısında bir hafta içinde ikinci kez yangın çıktı. Çarşıdaki kullanılmayan bir dükkanın çatısında çıkan yangın, diğer dükkanlara sıçramadan itfaiyenin müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürüldü. Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı üzerindeki Festival Çarşısı'nda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen ve kullanılmayan bir dükkanın çatı kısmında çıkan yangında alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangına yakın bölgedeki sokağı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, dükkan kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis inceleme başlattı. Aynı yerde bir haftada ikinci yangın Festival çarşısında geçtiğimiz hafta Perşembe günü de içinde kullanılmayan tekstil ürünlerinin de bulunduğu bir işyerinde başlayan yangın güçlükle kontrol altına alınmıştı. Yangın, itfaiye hem yerden hem merdivenle havadan yaptığı müdahaleyle söndürülebilmişti. (SM-
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