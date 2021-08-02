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Antalya'da vahşet... 5 gündür aranan genç kızın cesedi, ormanlık alanda 10 parçaya bölünmüş halde bulundu
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya'da vahşet... 5 gündür aranan genç kızın cesedi, ormanlık alanda 10 parçaya bölünmüş halde bulundu

Antalya'da vahşet... 5 gündür aranan genç kızın cesedi, ormanlık alanda 10 parçaya bölünmüş halde bulundu

Genç kızın görüntüleri

( ANTALYA -EK)- Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, cinayeti çapraz sorguda itiraf etti- Cinayet zanlısı, gazetecilik bölümü okuyan genç kızı önce boğduğunu ardından banyoda 10 parçaya bölerek valizlerle ormanlık alana götürdüğünü itiraf etti ANTALYA

Genç Kız Katil Zanlısı Gözaltı Nayet Zanlısı Çapraz Sorgu 


- Antalya’da 5 gün önce kaybolan 21 yaşındaki genç kızın cesedi, ormanlık alanda toprağa 10 parça halinde gömülmüş olarak bulundu. Olaya ilişkin gözaltına alınan 48 yaşındaki şüpheli, sorgusunda genç kızı boğduktan sonra banyoda parçalara böldüğünü, ardından bavullara koyup ormanlık alanda gömdüğünü itiraf etti.Edinilen bilgiye göre, 28 Temmuz Çarşamba günü evinden ayrılan Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik bölümü okuyan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’ndan ailesi 5 gündür haber alamıyordu. Olayla ilgili inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, genç kızın son olarak Konyaaltı ilçesindeki inşaat mühendisi ve emlak işiyle uğraşan M. M. A.’ya (48) ile görüştüğünü tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde, “Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, ardından gitti” dediği öğrenildi. Bunun üzerine şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Görüntülerde M. M. A’nın evinden defalarca valizler çıktığını tespit eden ekipler, şüpheliyi tekrar gözaltına aldı. Çapraz sorgunun ardından cinayeti itiraf eden M. M. A.’nın ‘Beraber yemek yiyip alkol aldık. Aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp parçalara böldüm. Kepez ilçesi Varsak’taki ormanlık alana gömdüm” dediği öğrenildi.Cinayet itirafının ardından katil zanlısı, belirtilen adreste cesedin yerini gösterdi. Adrese giden ekipler, genç kızın cesedini parçalara bölünmüş halde buldu. Haytaoğlu’nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Cinayet zanlısı M. M. A.'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
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