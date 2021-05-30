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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Antalya'da turistleri kıskandıran kısıtlama... Günlerini denize sıfır çardaklarda geçiriyorlar

Antalya'da turistleri kıskandıran kısıtlama... Günlerini denize sıfır çardaklarda geçiriyorlar

drone görüntüleri

Hafta Sonu 5 Yıldızlı Otel Yabancı Turist Ormanlı Yıldızlı 

-çardaklar ve oteller detay
-çardaklarda çalışan insanlar detay
-vatandaşlar röportaj
-çocukların oyun oynaması

( ANTALYA -ÖZEL)- Çardak sahibi Faruk Kandemir: “Korona buraya uğramaz” ANTALYA

- Antalya’da beş yıldızlı lüks otellerin yanı başında denize sıfır olarak kurulan çardaklarda yaşayan vatandaşların izole tatil keyfi başladı.
Çoğunluğunu yerli vatandaşların oluşturduğu bölgedeki yaşam, 5 yıldızlı otellerdeki diğer tatilcileri bile kıskandırıyor. Antalya'da 5 yıldızlı otellerin yoğun bulunduğu bölgenin hemen yanında yer alan Kumköy Mahallesi'nde denize sıfır çardaklar yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Aksu ve Serik ilçeleri başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafından gelen yüzlerce kişi, yaz aylarını denize sıfır bölgeye kurdukları ahşap çardaklarda geçiriyorlar. Hem uzaktan eğitim, hem de havaların bu yıl mevsim normallerinin üzerinde sıcak seyretmesi sebebiyle Mayıs ayı başında bölgeye taşınmaya başlayan vatandaşlar, ilk olarak çardaklarını tamir ediyorlar. Tam kapanma ve hafta sonu kısıtlamalarını burada geçiren vatandaşlar, 500'ü geçkin çardağın bulunduğu bölgedeki yaşam tarzlarıyla yerli ve yabancı turistleri kıskandırıyor. Yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı çardakların, ormanlık alana ve denize yakın olması da bölge halkına huzur veriyor. “Oksijen bir yandan, deniz bir yandan” 1 ay önce çardaklara taşıdıklarını belirten Mehmet Gök, “Havası çok temiz. Hastalık olmamak için birebir. Oksijen bir yandan, deniz bir yandan. Şehir hayatından uzağız” dedi.
Rahime Gök de, çardaklarda yaşamaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi. “Koronavirüs buraya uğramaz” “Değerini bilene çok güzel hayat var” diyen Şükran Kandemir ise, 2 bin kişiye yakın insan var burada. Geçen yıl geldim, memnun kaldım. Çift daire çardak kurdum” ifadesini kullanırken, eşi Faruk Kandemir de, “Buraya geldiğim zaman huzur buluyorum. 2 ay oldu geleli, tam kapanmada da buradaydım. Şehir hayatı sıkıcı oluyor, burası daha havadar. Önün deniz, arkan ırmak, orman var. Koronavirüs buraya uğramaz, denizden korkar o” diye konuştu.

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