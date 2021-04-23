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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Antalya'da korona virüs sessizliği

Antalya'da korona virüs sessizliği

Sokak ve caddeler detay

Sokak Köpeği Polis Polis Ekipleri Golf 

-Varyant detay
-Sahilden detay
-Polislerin gelmesi
-Araçlarındaki sokak köpeği
-Motosikletli kişilere denetim yapılması
-Yaya giden turiste denetim
-Güneşlenenler
-Denize girenler
-Recai Aldemir röportaj
-detay

( ANTALYA )- Kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, kısıtlamadan muaf turistlere kaldı ANTALYA

- Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde turizm kenti Antalya’da sessizlik hakim oldu. Kentin sokak ve plajları kısıtlamadan muaf turistlere kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamındaki 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde turizm kenti Antalya’nın meydan, cadde ve sokakları boş kaldı. Kentin tarihi ve turistik yerlerinde ise kısıtlamadan muaf turistlerin olduğu görüldü.
Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise kısıtlamadan muaf tutulan turistlere kaldı. Sahil boyunca polis ekipleri hem motosikletli kişiler hem de turistler üzerinde uygulama yaptı. Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı’nda golf arabasıyla denetim yapan polis ekiplerine "karamel" isimli sokak köpeği de eşlik etti. Sokak köpeğinin polislerin aracının arka bölümünde yolculuk yapması renkli görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu kentte turistler sahilde güneşlenip, denize girdi. "Sahildekiler hep yabancı" Rusya’nın Moskova kentinden bir aylığına Antalya’ya tatile gelen Recai Aldemir, “Şuan yaşanan kötü bir durum. Yaşananlara inanamıyorum. Rusya’da herkes rahat her yer açık. Bugün kısıtlama var denize geldim. Sahildekiler şu an hep yabancı. Bugünde denizin keyfini çıkarıyoruz” dedi.
"Antalya'ya gelmek istiyorlar" Ruslar’ın Antalya’yı çok sevdiğini dile getiren Aldemir, “Onlar turistik yer olan Antalya’ya bir an önce gelmek istiyorlar. Ama kısıtlama var. Ne zaman yollar açılır bilmiyoruz. Haziranın başı gibi her şeyin normale dönmesini bekliyoruz. Ruslar Antalya’ya gelmeyi çok istiyor” diye konuştu.

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