Antalya'da katliam gibi kaza... Antalya’da taziyeye giden akrabaların otomobilleri çarpıştı: 6 ölü

-Şükriye Teş'in fotoğrafı

-Kız Kardeşler Gülsüm Em(Sol başta), Sevgi Ateş(ortada) ve Sevda Em(Sağ başta)

-Kaza yerinden detay

-Çevredekilerin bağrışmaları

-İtfaiye ekiplerinin İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması

-Cenazelerinin çıkartılışı

-Cenaze yakınlarının feryatları

-Kazadaki araçların kaldırılması

-ölen hamile kadın ve eşi foto



( ANTALYA -FOTO)- Kazada her iki taraftan da ölenlerin akraba olduğu ve bir kadının hamile olduğu öğrenildi ANTALYA



- Antalya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında biri hamile kadın olmak üzere 6 kişi öldü. Kazada, her iki tarafın da taziye ziyaretine giden akraba olduğu ve bir kadının da 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kaza, 19.00 sıralarında Serik İlçesi Belpınar Mahallesi Sarıaba mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Ateş’in (23) kullandığı 07 ANJ 366 plakalı Doğan marka otomobil ile Mehmet Ali Em’in (17) hakimiyetindeki 07 AOF 750 plakalı Renault Megane marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Harun Can Ateş’in kullandığı otomobil sulama kanalına yuvarlandı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Katliam gibi kazada, Harun Can Ateş, Sevgi Ateş, Gülsüm Em, Sevda EM ve kimlik bilgisi tespit edilmeyen bir kişi ile diğer araç sürücüsü Mehmet Ali Em olay yerinde hayatını kaybetti. Ölenlerin yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin tümünün akraba olduğu ve Sevgi Ateş'in 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kazaya karışan tarafların vefat eden akrabaları için taziyeye gittiği bildirildi.

Olay yerinde yola giriş ve çıkışlar bir süre durdurulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



