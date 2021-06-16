ANTALYA - Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Xhaçka ve Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüştü
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç'i karşılaması - Bakan Çavuşoğlu ile Arnavutluk Dışişleri Bakanı Xhaçka ve Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç'in görüşmesiANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ve Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile Antalya ’da üçlü görüşme gerçekleştirdi.
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