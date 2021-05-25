ANTALYA - Bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı
- Olay yerindeki ambulansa bindirilen İbrahim Yiğitbay'a müdahale anı - Ambulanstan görüntü - Olay yerinden görüntü - Olaya karışan araçtan görüntü - Polisten görüntü Antalya 'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı - 15 şüpheli gözaltına alındıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Konaklı Mahallesi'nde araçlarıyla seyreden 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi bıçakla yaralandı.Hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim Yiğitbay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım