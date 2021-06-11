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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ANTALYA - Başkasının evine girip camları kıran kişi gözaltına alındı

ANTALYA - Başkasının evine girip camları kıran kişi gözaltına alındı

- Ev önü ve vatandaşlar - Polisler - Ekip aracı - Ambulans - Hatice Ş'nin konuşması - Şüphelinin polis merkezine getirilmesiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Muratpaşa ilçesinde, kendisine ait olmayan eve girip camları kıran kişi yakalandı.Mehmetçik Mahallesi Kahraman Caddesi'nde, eşi Meliha Ş. ile evinin bahçesinde bulunan Salim Ş'nin yanına gelip cep telefonunu almak isteyen kişi, yaşlı adamın direnmesiyle üzerine ikamete girdi.Bunun üzerine Salim Ş. ile eşi Meliha Ş, çevredeki yakınlarının yanına gidip yardım istedi.Yalnız olduğu evde kapıyı kilitleyip dışarıya çıkmayan şüpheli, ihbar üzerine söz konusu adrese gelen polislerin ikna çabasına olumlu yanıt vermedi.Evin camlarını kırıp hasar veren şüpheli için olay yerine özel harekat ekibi çağrıldı.Özel harekat polislerince yakalanan ve adının C.Ö. olduğunu söyleyen şüpheli, gözaltına alındı.Olay yerinin yakınında yaşayan Salim Ş'nin kardeşi Hatice Ş. gazetecilere, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını anlattı.

Polis Polis Merkezi Akalan Cep Telefonu Yaşlı Adam 

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