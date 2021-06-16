ANTALYA - Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüştü
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile görüşmesi - Çavuşoğlu ile Raduloviç'in mutabakat zaptını imzalamasıANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile Antalya ’da görüştü. Çavuşoğlu ve Raduloviç, görüşmenin ardından protokol konularına ilişkin mutabakat zaptını imzalandı.
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