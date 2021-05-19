ANTALYA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Serik ilçesindeki törenlerde lise öğrencisi fenalaştı
- Fenalaşan lise öğrencisine müdahale edilmesi Antalya , Muğla, Burdur ve Isparta'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyorANTALYA (AA) - Antalya , Muğla, Burdur ve Isparta'da, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yılı törenlerle kutlandı. Antalya 'da Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, Antalya Spor Salonu'nda devam etti.Törene, Vali Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, protokol üyeleri ve sporcular da katıldı. Program, halk oyunları ve sporcuların gösterileriyle sona erdi.Öte yandan Kaleiçi Marina'da bulunan yaklaşık 20 yelkenli, bayram kutlamaları için kortej geçişi yaptı.Tarihi Kaleiçi Marina'dan hareket eden yelkenliler Konyaaltı plajı kıyısına kadar kortej eşliğinde geldi. Bayraklarla donatılmış yelkenlileri çevredekiler ilgiyle izledi.Alanya Belediyesi karate takımı sporcuları, kutlamalar kapsamında, yaklaşık 800 metre yükseklikteki Yassıtepe'den eğitmenler eşliğinde yamaç paraşütü atlayışı gerçekleştirdi. Kleopatra Plajı'na inen sporcular, burada idman yaptı. - Taşıdığı bayrağı hiç bırakmadı Antalya 'nın Serik ilçesindeki törenlerde Türk bayrağı flamasını tutan Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi ikinci sınıf öğrencisi Samet Orhan Güler bir süre sonra fenalaştı.Dengesini kaybeden Güler'in, fenalaştığında da bayrağı sıkıca tutması dikkati çekti. Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Hüsnü Yusuf Kara ve sağlık ekiplerince yapılan müdahalede, Güler'in tansiyonunun düşmesi sonucu bayıldığı belirlendi. - BurdurBurdur'daki Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ve sporcular Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Kemerkaya, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu'da elden ele gönülden gönüle dolaşmasının 102. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.
Milletin tek yürek olup düşmanı İzmir'e sürmeye yemin ettiği günün 19 Mayıs olduğunu vurgulayan Kemerkaya, "Cumhuriyeti ve barışı yeniden Türk'e armağan eden kutsal bir savaştır. Bu savaş sadece silahla değil, yürekle sevgiyle umutla verilen bir savaştır." dedi. Konuşmaların ardından vatandaşların oluşturduğu bayrak tünelinin arasından güvenlik güçleri araç konvoyuyla geçiş yaptı.Burdur Belediyesi'nin oluşturduğu mobil bayram kamyonu mahalleleri gezerek bayram coşkusu yaşattı. - MuğlaMuğla'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı, kahramanlık şiirleri ve "Akif'e Mektup" yarışmasında dereceye giren gencin mektubu okundu.Halkoyunları gösterisinin ardından protokol üyeleri 102 Türk bayraklı balonu gökyüzüne bırakıldı.Bayraklarla süslenen araçlarla kortej oluşturuldu.Törende sıcak hava nedeniyle fenalaşan iki öğrenciye müdahaleyi doktor olan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yaptı.Marmaris'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG İmbat Hücumbotu, sancağını ve bayraklarını açarak Marmaris Körfezi'nde alargada bekledi. - IspartaIsparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'ndaki törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Atatürk anıtına çelenk sundu.Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
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