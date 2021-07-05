Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Annesinin elinden fırlayan kız çocuğu aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Annesinin elinden fırlayan kız çocuğu aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Annesinin elinden fırlayan kız çocuğu aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

KAZA ÖNCESİ ANNE İLE KIZIN KALDIRIMDA YÜRÜMELERİ

Hastane Sağlık Ekibi Küçük Kız Altın Kız Çocuğu 

-KAZA ANI KAMERA ÖNÜNDEKİ ARAÇTAN DOLAYI GÖRÜNMÜYOR...(GÜVENLİK MKAMERA)
-KAZANIN ARDINDAN YERDE YATAN ÇOCUK VE VATANDAŞLAR
-112 SAĞLIK EKİBİNİN MÜDAHALESİ VE HASTANEYE KALDIRILMASI

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da annesiyle birlikte kaldırımda yürürken bir anda annesinin elinden yola fırlayan kız çocuğuna araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalta savrulan kız çocuğunun yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, aracın yavaş olması olası bir faciayı önledi. Nehir Yeşilyaprak isimli kız çocuğu, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesinde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesiyle birlikte kaldırımda yürüyen 5 yaşındaki Nehir Yeşilyaprak isimli kız çocuğu, bir anda annesinin elinden yola fırlayınca Mehmet Akif Biber’in kullandığı 07 MFB 02 plakalı aracın çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan küçük kızın yardımına çevredeki esnaflar ve vatandaşlar koştu. Nehir Yeşilyaprak, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kediyi görünce karşıya koştu Kazayı gören vatandaşlar, bir kedinin sürekli yoldan karşıya geçip geldiğini, küçük çocuğun kediyi görünce kediye doğru koşmaya başladığını, yola çıkınca kazanın meydana geldiğini dile getirdiler.
İlgili Foto Galeriler
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Takım giyinen anne ve kızlarıTakım giyinen anne ve kızları
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı