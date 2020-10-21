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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Annesinin bohçasında hayat: Sırtta 16 aylık bebekle ekmek mücadelesi

Annesinin bohçasında hayat: Sırtta 16 aylık bebekle ekmek mücadelesi

- Annesinin bohçasında bebekten görüntüler

Bebek Kömür Ocağı Ormanlı Mangal Kömürü Mevsimlik İşçi 

-- Detay ve genel görüntüler
-- Anne ile röportaj
-- Mangal kömürü üretilen köyden drone görüntüsü

( ERZİNCAN - ÖZEL) ERZİNCAN

- Mardin’in Mazıdağı ilçesinden Erzincan’ın Üzümlü ilçesi Pelitli köyüne gelerek ormanlık arazide gün boyu ter döken 4 çocuk annesi Medine Temel, zorlu doğa koşullarına rağmen16 aylık bebeğini sırtına alarak ekmek mücadelesi veriyor. Yaşamın zorluklarını aşmak ve çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmak için evlerinden kilometrelerce uzaktan gelen mevsimlik işçisi Medine Temel, çalışkanlığıyla dikkat çekiyor. 4 çocuk annesi Medine Temel, bölgenin zorlu koşullarına aldırış etmeden çalışıyor. Günün ilk saatleriyle çalışmaya başlayan Temel, ateş, duman ve kavurucu sıcağın altında gün boyu 16 aylık bebeği Ahsenat’ı sırtına alarak ekmeğini mangal kömüründen çıkarıyor. Sırtında çocuk ile çalışmanın zor olduğunu söyleyen Medine Temel, “Bizim mesleğimiz zordur, 4 çocuğum var, ama çocuklarımın okulu var, masraflarımız için çalışıyoruz.” dedi.
16 aylık bebeğin sırtına alarak çalışmanın zor olduğunu ifade eden Medine Temel, “Gece çadır soğuk oluyor, gündüz ise kömür ocağına geliyoruz oda bizimle geliyor. Akşam gittiğimiz de soğuk olmasına rağmen yıkıyoruz’’ diye konuştu.
(AA-AA)
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