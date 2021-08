Anneannesine diye çıktı, kayıplara karıştı

-Kayıp kızın arkadaşın doğum günü

( İSTANBUL )- Pendik’ten kaybolan 15 yaşındaki kızdan 3 gündür haber alınamıyor İSTANBUL



- Pendik’te anneannesine gitmek için evden ayrılan 15 yaşındaki Buket Elif Akbaba’dan 3 gündür haber alınamıyor.Pendik’te Cuma günü annesinin evinden Güngören’deki anneannesinin yanına gitmek üzere ayrılan 15 yaşındaki Buket Elif Akbaba’dan 3 gündür haber alınamıyor. Genç kızın en son anneannesine Marmaray’a bindiğini söylediği ve sonrasında kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. 9. sınıf gastronomi öğrencisi olan Buket Elif Akbaba'nın ailesi kızlarının can güvenliğinden endişeleniyor. Pendik Emniyet Müdürlüğü soruşturmayı derinleştirirken, anne babasının ifadesi sonrası, genç kızın bir süre çalıştığı iş yerinin sahibinin de ifadesi alındı.Kaybolan genç kızın amcası Mustafa Akbaba, "Yeğenimiz Buket Elif Akbaba, annesinin evinden çıkıyor anneannesine gelmek için. Cuma günü 18.20’den itibaren irtibatımızı kaybediyoruz. Her yere müracaat ettik. Emniyet çalışıyor biz de sosyal medyayı kullanarak herkese ulaşarak yeğenimizin bulunması için her yere saldırıyoruz. İnşallah buluruz sağ salim yuvasına döner. Sizlerden de bu desteği esirgememenizi rica ediyoruz. Evden kaçma ihtimali de yüksek. Eldeki bulgular var. Cep telefonunun yedeğini çıkardık Whatsapp geri dönüşümüne bakacağız. Nerede bir telefon gelse gördük görüyoruz diye hemen aileler koşturuyor. Emniyet ayrı bir çalışma yapıyor" şeklinde konuştu.