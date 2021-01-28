Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Anne ve babasını siyanürle öldüren sanığa 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezası

Anne ve babasını siyanürle öldüren sanığa 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezası

Arşiv görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Kimya Hapis Cezası Tutuklu Sanık Kimyasal Silah 


- İzmir’de siyanürlü suyu içirerek anne ve babasını öldüren, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşini de yaralayan tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan’a 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
İzmir’in Bayraklı ilçesinde siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldüren, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan’ın (21) yargılandığı davada karar çıktı devam edildi. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan ve taraf avukatları katıldı.
Mahkeme heyeti, anne ve babasını öldüren Mahmut Can Kalkan’a “kimyasal silah kullanmak suretiyle kasten öldürme” suçundan 2 kez müebbet ve “kimyasal silah kullanmak suretiyle kastan öldürmeye teşebbüs” suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.İzmir’de 14 Mayıs 2019’da Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmişti. 16 yaşındaki kardeşi Emir Can Kalkan sıvıyı içmeyi reddederken, evdeki küçük kardeşi Mehmet Taha Kalkan da siyanürden etkilenmişti. Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybederken, Emir Can ve Mehmet Taha Kalkan (4) ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Zanlı Mahmut Can Kalkan, “kasten öldürme” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kalkan hakkında 2 kez müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
MPT-76 Milli Piyade Tüfeği Teslim TöreniMPT-76 Milli Piyade Tüfeği Teslim Töreni
Başbakan Davutoğlu, Sancar İle Bir Araya GeldiBaşbakan Davutoğlu, Sancar İle Bir Araya Geldi
Aziz Sancar Nobel Ödülünü AldıAziz Sancar Nobel Ödülünü Aldı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement