ANKARA - Vakıflar Genel Müdürü Ersoy: (Gezi Parkı'nın mülkiyetinin devri) Konunun siyasi veya ideolojik yönü yok'
ANKARA - Vakıflar Genel Müdürü Ersoy: (Gezi Parkı'nın mülkiyetinin devri) Konunun siyasi veya ideolojik yönü yok" - Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un açıklamasıANKARA - Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Taksim Gezi Parkı'nın mülkiyetinin Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devredilmesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. (1)
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