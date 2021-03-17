ANKARA - TBMM Başkanı Şentop, ”Katılımcılık ve Çoğulculuk Ekseninde Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi Konulu Çarşamba Konferansları'na katıldı (5)
ANKARA - TBMM Başkanı Şentop, ”Katılımcılık ve Çoğulculuk Ekseninde Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi Konulu Çarşamba Konferansları"na katıldı (5) - Katılımcılar - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasıANKARA - TBMM Başkanı Şentop, ”Katılımcılık ve Çoğulculuk Ekseninde Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi Konulu Çarşamba Konferansları"na katıldı (5)
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