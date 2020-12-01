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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

ANKARA - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda kontrol noktası oluşturan ekipler - Meydandaki tenhalıkANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.Bu kapsamda, hafta içi 21.00 - 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.Yeni önlemler doğrultusunda hafta içi ilk sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 21.00'den yarın 05.00'e kadar uygulanacak.

Tenha Koronavirüs Kontrol Noktası Trol 

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