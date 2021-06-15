ANKARA - Sahte evrakla engelli raporu çıkardıkları iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı

- Ekiplerin belirlenen adrese baskın düzenlemesi - Ekiplerin evdeki zanlıları gözaltına almasıSahte evrakla engelli raporu çıkardıkları iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındıANKARA (AA) - Ankara merkezli 4 ilde, sahte evraklarla engelli raporu çıkardıkları kişilerin emekli olmasını sağlayıp, kamuyu yaklaşık 250 bin lira zarara uğratan suç örgütüne yönelik operasyonda hastane çalışanı 23 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kamu hastanelerinde çalışan güvenlik görevlisi, hasta bakıcı ve kayıt işlemi yapan personelin, hastaneye gelenlere sahte epikriz raporları düzenleyerek, sağlık kuruluna sokup engelli raporu çıkardığı bilgisine ulaştı.Yapılan araştırmada zanlıların, gerçekte diyabet ve kalp hastalığı olan kişilerin kanlarını, hasta olmayan kişilerin kanları gibi gösterdikleri, sahte epikrizlerle sağlıklı kişilerin anjiyo ve kalp ameliyatı geçirdikleri yönünde sağlık kurulunu yanılttıkları saptandı.Elebaşılığını kamu hastanesinde tıbbi sekreter olarak çalışan A.A'nın yaptığı suç örgütünün hasta bakıcı, hastane güvenlik görevlisi ve kayıt işlemi yapan memurlardan oluştuğu tespit edildi.Yaklaşık 6 ay süren teknik takip sonrası Ankara , İstanbul, Antalya ve Karaman'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.Söz konusu suç örgütü aracılığıyla engelli raporu alan bazı kişilerin, yapılan muayenelerinde herhangi bir engellerinin olmadığı belirlendi. Bu kişiler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Zanlıların, sahte evraklarla engelli raporu çıkardıkları kişilerin emekli olmasını sağladıkları ve böylece Sosyal Güvenlik Kurumunu zarara uğrattıkları belirlendi. Raporlar 20 bin liradan başlayan bedeller alan suç örgütü üyelerinin yaklaşık 400 bin lira vurgun yaptığı ve devleti bu yolla yaklaşık 250 bin lira zarara uğrattıkları ifade edildi.Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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