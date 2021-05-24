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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

ANKARA - Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

- Pençe - Yıldırım Operasyonu'nda ele geçirilen silah ve mühimmat Pençe - Yıldırım Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe - Yıldırım Operasyonu kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.MSB'den yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe - Şimşek ve Pençe - Yıldırım operasyonlarıyla teröristlere darbe vurmaya devam ediliyor.Başarıyla süren Pençe - Yıldırım operasyonu çerçevesinde, PKK'ya ait 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek, AK - 47 piyade tüfeği, 36 adet 120 milimetre havan, 56 adet 82 milimetre havan, 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, 6 sis bombası, 2 çuval amonyum nitrat, 3 RPG - 7 namlusu, dragunov namlusu, 2 M - 16 namlusu, 2 namlu, 20 havan tapası, Zagros tetik tertibatı el kundağı, 5 akü, 30 kablo, 200 litrelik su tankı ve çok sayıda pil bloğu ele geçirildi.Öte yandan MSB'nin sosyal medya hesabında, ele geçirilen silah ve mühimmatın görüntülerine yer verildi.

Sosyal Medya Piyade Amonyum Nitrat Terör Örgütü Teröristler 

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