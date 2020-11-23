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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 308 zanlıdan 35'i tutuklandı

ANKARA - Narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 308 zanlıdan 35'i tutuklandı

- Polislerin bir otobüste arama yapması - Çantanın içerisinde esrar maddesi çıkması - Polislerin bir eve operasyon düzenlemesi - Zanlıların gözaltına alınması - Evde yapılan arama - Ele geçirilen esrar maddesinin sergilenmesi Ankara 'daki narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 308 zanlıdan 35'i tutuklandıANKARA (AA) - Ankara 'da son bir haftada düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 35 kişi tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 16 - 22 Kasım'da uyuşturucu temin ve ticaretine yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 47 kilogram esrar, 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilogram eroin ve 6 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu kapsamda gözaltına alınan 308 zanlıdan 35'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Sentetik Uyuşturucu Narkotik Eroin 

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