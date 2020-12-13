ANKARA - MSB: 'Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 68 terörist etkisiz hale getirildi'
ANKARA - MSB: "Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 68 terörist etkisiz hale getirildi" - MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde görevli Deniz Yarbay Şebnem Aktop'un konuşmasıANKARA - Milli Savunma Bakanlığı 13 Aralık 2020 tarihli Basın Bilgilendirme Toplantısı, MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde görevli Deniz Yarbay Şebnem Aktop tarafından sunuldu. (1)MSB: "Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında, 9'u büyük, 24'ü orta çaplı 33 operasyon icra edildi, 68 terörist etkisiz hale getirildi. "MSB: "Hudutlardan son bir ayda yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 24'ü FETÖ mensubu 5753 kişi yakalandı."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım