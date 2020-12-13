Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
ANKARA - MSB: 'Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 68 terörist etkisiz hale getirildi'

ANKARA - MSB: 'Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 68 terörist etkisiz hale getirildi'

ANKARA - MSB: "Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 68 terörist etkisiz hale getirildi" - MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde görevli Deniz Yarbay Şebnem Aktop'un konuşmasıANKARA - Milli Savunma Bakanlığı 13 Aralık 2020 tarihli Basın Bilgilendirme Toplantısı, MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde görevli Deniz Yarbay Şebnem Aktop tarafından sunuldu. (1)MSB: "Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında, 9'u büyük, 24'ü orta çaplı 33 operasyon icra edildi, 68 terörist etkisiz hale getirildi.
"MSB: "Hudutlardan son bir ayda yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 24'ü FETÖ mensubu 5753 kişi yakalandı."

Akalan Yurt Dışı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement