ANKARA - Latin Amerika ülkelerinin Ankara büyükelçileri Anıtkabir'i ziyaret etti
- Latin Amerika ülkelerinin Ankara büyükelçilerinden oluşan heyetin Arslanlı Yol'da yürümesi - Büyükelçilerin Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakması ve saygı duruşu - Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çekimi - Peru Büyükelçisi Luis Alberto Campana Boluarte'nin Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamasıANKARA - Latin Amerika ülkelerinin Ankara büyükelçileri, ülkelerinin 200. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.Brezilya, Meksika, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Panama ve Peru büyükelçiliğinden programa katılan diplomatlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine de çiçek bıraktı.
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