ANKARA - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: 'Kırgızistan, Türkiye’nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor'
ANKARA - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: "Kırgızistan, Türkiye’nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor" - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un salondan ayrılmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara 'ya gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile ortak basın toplantısı düzenledi. (2)
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