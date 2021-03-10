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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara Kalesi’ne “ Love Erdoğan” görseli yansıtıldı

Ankara Kalesi’ne “ Love Erdoğan” görseli yansıtıldı

Görselden görüntüler

Başkent 

--AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik'den açıklamalar

( ANKARA ) ANKARA

- ABD’nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan “Stop Erdoğan” ifadesine cevaben. ABD’nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan “Stop Erdoğan” ifadesine cevaben. AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, yaptığı açıklamada, "New York'taki Times Meydanı'ndaki reklam panolarına FETÖcüler tarafından 'Stop Erdoğan' yazılarının asılmasından sonra başkent Ankara'dan, Ankara'nın kalbi Altındağ'dan sesleniyoruz ve diyoruz ki, '19 yıldır Cumhurbaşkanımızın arkasında duran milletimizle beraber bizler de aynı şekilde durmaya sonuna kadar devam edeceğiz.' Durmadan, yorulmadan sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında olduğumuzu buradan beyan ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
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