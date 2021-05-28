ANKARA - Kahramankazan'da yangın çıkan geri dönüşüm fabrikası hasar gördü
- Fabrikanın yanma anı cep telefonu görüntüsü - Duman ve alevlerin yükselmesi - İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarıKahramankazan'da yangın çıkan geri dönüşüm fabrikası hasar gördüANKARA (AA) - Ankara 'nın Kahramankazan ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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