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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
ANKARA - Kahramankazan'da yangın çıkan geri dönüşüm fabrikası hasar gördü

ANKARA - Kahramankazan'da yangın çıkan geri dönüşüm fabrikası hasar gördü

- Fabrikanın yanma anı cep telefonu görüntüsü - Duman ve alevlerin yükselmesi - İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarıKahramankazan'da yangın çıkan geri dönüşüm fabrikası hasar gördüANKARA (AA) - Ankara 'nın Kahramankazan ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fabrika Geri Dönüşüm Cep Telefonu 

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