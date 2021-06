Ankara İtfaiyesi yeni itfaiyecilerini yetiştiriyor

-konuşmalar

- Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara İtfaiyesi ile İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanan protokol kapsamında “İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü”nde eğitim gören 25 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Ankara İtfaiyesi ile İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanan protokol kapsamında “İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü”nde eğitim gören 25 öğrenci mezun oldu. Mezuniyet törenine ev sahipliği yapan Ankara İtfaiyesi’nde, staj eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere diplomaları verildi.

Törene, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Boz, öğretmenler, itfaiye personeli ve çok sayıda veli katıldı.

İtfaiye teşkilatını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Kurumlu çalışmanın örnek teşkil edeceğini söyleyerek, “Amacımız yetişmiş personelle modern ve güçlü itfaiye teşkilatları kurarak can ve mal kaybını en aza indirmek. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda örnek bir çalışmayla alanlarından mezun 300 itfaiye eri alarak Türkiye’ye öncü olmuştur” dedi.

Yeni mezun itfaiyeciler kep fırlattıMezuniyet töreninde heyecanlı dakikalar yaşayan ve gelecekte itfaiye eri olmayı istediğini ifade eden okul birincisi Hasan Can Topal, “Bu kutsal görev benim çocukluğumdan beri hayalimdi. Dualarımda her zaman bu mesleğe yer verdim. İtfaiyecilik bölümünü üniversitede de devam ettirmeyi düşünüyorum” diye konuştu.