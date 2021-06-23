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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - İçişleri Bakanı Soylu, Togo Cumhuriyeti Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Yark ile görüştü

ANKARA - İçişleri Bakanı Soylu, Togo Cumhuriyeti Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Yark ile görüştü

- Togo Cumhuriyeti Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Damehame Yark'ın aracının gelişi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Damehame Yark'ı karşılaması - Damehame Yark'ın askeri selamlaması - Damehame Yark'ın protokolü selamlaması - Damehame Yark'ın bakanlık özel defterini imzalaması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Damehame Yark'ın görüşmesi - Bakanların Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni incelemesi - Bakanların heyetler arası görüşmeye katılmasıİçişleri Bakanı Soylu, Togo Cumhuriyeti Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Yark ile görüştüANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Togo Cumhuriyeti Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Damehame Yark ile bir araya geldi.Soylu ve Yark, bakanlıktaki ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçti.Basına kapalı gerçekleşen heyetler arası görüşmede, güvenlik, asayiş ve afet konularında iş birliği ele alındı.Görüşmede, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen, İçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş da hazır bulundu.

General Bakanlık Sel 

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