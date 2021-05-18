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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy - Suriye açıklarında 1,5 tonun üzerinde uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyona ilişkin açıklama (2)

ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy - Suriye açıklarında 1,5 tonun üzerinde uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyona ilişkin açıklama (2)

- Suriye açıklarında ele geçirilen 1,5 tonun üzerinde uyuşturucu maddenin gösterilmesi - Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin konuşması - Sahil Güvenlik Komutanlığı Akdeniz Bölge Komutanı Oğuz Bavbek'in konuşması - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un konuşmasıANKARA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Suriye açıklarındaki uluslararası kara sularda 1,5 tonun üzerinde uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonla ilgili Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde açıklama yaptı. (2)

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Uluslararası 

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