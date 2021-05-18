ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy - Suriye açıklarında 1,5 tonun üzerinde uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyona ilişkin açıklama (2)
- Suriye açıklarında ele geçirilen 1,5 tonun üzerinde uyuşturucu maddenin gösterilmesi - Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin konuşması - Sahil Güvenlik Komutanlığı Akdeniz Bölge Komutanı Oğuz Bavbek'in konuşması - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un konuşmasıANKARA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Suriye açıklarındaki uluslararası kara sularda 1,5 tonun üzerinde uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonla ilgili Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde açıklama yaptı. (2)
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