ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: 'Hiçbir dönemde olmadığı kadar uyuşturucu çeşidi ve türüyle karşı karşıyayız'
ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Hiçbir dönemde olmadığı kadar uyuşturucu çeşidi ve türüyle karşı karşıyayız" - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un açıklama yapmasıANKARA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Suriye açıklarındaki uluslararası kara sularda 1,5 tonun üzerinde uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonla ilgili Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde açıklama yaptı. (1)
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