ANKARA - Erbaş: '(Kudüs konusu) Çeşitli İslam ülkelerinin sesinin çıkmaması bizi üzüyor'
ANKARA - Erbaş: "(Kudüs konusu) Çeşitli İslam ülkelerinin sesinin çıkmaması bizi üzüyor" - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması - Erbaş'ın kürsüden ayrılışı ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık Eğitim Merkezinde ikincisi düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşları Filistin İstişare Toplantısı'nda konuştu. (3)
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