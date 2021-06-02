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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - DSP Genel Başkanı Aksakal: 'Yeni anayasa halkın parlamento ve yerel yönetimlerde eksiksiz temsilini sağlamalı'

ANKARA - DSP Genel Başkanı Aksakal: 'Yeni anayasa halkın parlamento ve yerel yönetimlerde eksiksiz temsilini sağlamalı'

ANKARA - DSP Genel Başkanı Aksakal: "Yeni anayasa halkın parlamento ve yerel yönetimlerde eksiksiz temsilini sağlamalı" - Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ın konuşmasıDSP Genel Başkanı Aksakal: "Yeni anayasa halkın parlamento ve yerel yönetimlerde eksiksiz temsilini sağlamalı"ANKARA (AA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, yeni anayasada yer alması gereken en önemli konunun, halkın parlamentoda ve yerel yönetimlerde eksiksiz temsilinin sağlanması olduğunu belirtti.
Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kovid - 19'un ekonomik ve sosyal alandaki olumsuz etkilerine işaret ederek, Meclise getirilecek ek bütçeyle gelecek kaygısı yaşayan tüm kesimlerin nefes almasının sağlanmasını önerdi.Basın toplantısında dış politikadaki gelişmeler ve terörle mücadeleye yönelik değerlendirmelerde bulunan Aksakal, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e ilişkin, "Geçimini karanlık işlerden elde ettikleriyle sürdüren bir organize suç örgütü elebaşının Türkiye Cumhuriyeti devletine 'ayar vermeye' kalkışması en hafif deyimiyle hadsizliktir, küstahlıktır. Bu meczup derhal saklandığı inden alınıp Türk adaletinin karşısına çıkarılmalı ve arkasını dayadığı iç ve dış merkezler deşifre edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu. - Yeni anayasa hazırlıklarıDSP Genel Başkanı Aksakal, yeni anayasa hazırlıklarına ilişkin de şöyle konuştu:"Yeni Anayasa içinde yer alması gereken en önemli konu halkın parlamentoda ve yerel yönetimlerde eksiksiz temsilini sağlamak olmalıdır. Bunun için 'ben yaptım oldu' anlayışından kurtulup, 'hep birlikte daha doğru yaparız' anlayışını hakim kılarak, seçimlere katılma yeterliliğini elde eden siyasi partiler, üniversiteler, sendikalar, meslek odaları, sanayi ve ticaret odaları, sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı geniş bir çalışma platformu oluşturularak anayasa hazırlanmalı ve mutlak surette halk oylamasına sunulmalıdır."Aksakal, yeni anayasayla ilgili seçim barajının sıfırlanması, hazine yardımının seçimlere katılma yeterliliğinde olan partilere hakça paylaştırılması, hükümetin mutlak surette seçilmiş parlamenterlerden oluşması, yasama, yürütme ve yargının tamamen birbirinden bağımsız olması, Yüksek Seçim Kurulunda seçimlere katılan tüm partilerin temsilcilerinin yer alabilmesi, YÖK'ün kaldırılması gibi önerilerde bulundu.

Terörle Mücadele Siyasi Partiler Basın Toplantısı Dış Politika Yerel Yönetimler 

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