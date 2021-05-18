ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa’yı ziyaret etti
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'nın gelişi - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması - Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'nın konuşmasıANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa’yı ziyaret etti.
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