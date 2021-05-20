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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Deniz Kuvvetlerine ait gemiler 19 Mayıs'ta 26 limanı ziyaret etti

ANKARA - Deniz Kuvvetlerine ait gemiler 19 Mayıs'ta 26 limanı ziyaret etti

- Gemi personelinin İstiklal Marşı okumasıDeniz Kuvvetlerine ait gemiler 19 Mayıs'ta 26 limanı ziyaret ettiANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 26 geminin 26 limanı ziyaret ettiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı gemilerimiz tarafından 26 limana ziyaret gerçekleştirilerek gün batımında bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okundu." ifadelerine yer verildi.

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